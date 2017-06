Ruta 22: Vialidad deberá convocar una audiencia pública

(ADN).- La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional a convocar una audiencia pública en Roca, previo a cualquier ejecución de ampliación de la ruta nacional 22 a la altura del ejido urbano de la ciudad. Así, hizo lugar hizo lugar a la demanda presentada por la Municipalidad.

“En este fallo inédito en la justicia argentina, se resolvió ordenar a la Dirección de Vialidad Nacional que previó a iniciar la obra de ampliación de la ruta 22 en el ejido de General Roca, deberá convocarse a Audiencia Publica en la ciudad, invitando a los vecinos y sectores interesados a participar. Además, Vialidad Nacional deberá requerir para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, la intervención del Municipio de Roca” infomó oficialmente el gobierno de la comuna del Alto Valle.

Al respecto, el intendente Martín Soria dijo: “Hemos demostrado que con Roca no pueden hacer cualquier cosa. Los vecinos y el Municipio deben ser escuchados y considerados en este tipo de obras. El Municipio no es ni será cómplice jamás de ninguna obra pergeñada entre unos pocos en una oficina de Buenos Aires y que afecte el futuro de nuestra querida ciudad. No nos equivocamos cuando desde el año 2013 le veníamos pidiendo a Vialidad Nacional la Audiencia Publica y la debida participación municipal en la elaboración del Proyecto. Desde Vialidad Nacional nos quisieron ignorar, pero ahora la justicia los obliga a escucharnos”.

Y agregó, “Quiero agradecerle a todos los roquenses que opinaron, que discutieron y se dieron cuenta que la ampliación de la Ruta Nacional 22 es una obra que nos supera en el tiempo y que si se hace de espaldas a los vecinos, podría perjudicar nuestro desarrollo y futuro. A todos los vecinos del alto valle, en ausencia de un Gobernador con ideas y con el coraje de defenderlos, pedirles que nos sigan acompañando para que Vialidad Nacional escuche a los vecinos de Roca en la audiencia publica”.

Cabe recordar, que más de 20.000 vecinos acompañaron con su firma la presentación de la demanda judicial, la cual finalmente tuvo resultados positivos, debiendo Vialidad Nacional previo a ejecutar cualquier obra, escuchar a los vecinos de Roca y al Municipio.