Pablo Moyano anunció “marcha importante” para julio

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, anticipó ayer que en julio realizará junto a otros sectores del sindicalismo “una marcha importante” con el objetivo de que el presidente Mauricio Macri “entienda que la cosa está jodida y que hay mucha bronca en la gente”.

“Varios sectores del sindicalismo están preparando una marcha importante para julio. Si la CGT no adhiere, muchos gremios vamos a acompañar esa protesta igual”, sostuvo el dirigente gremial.

Hugo Moyano se quejó -en Radio 10- de la situación económica y social del país, ante lo cual remarcó que la intención de la convocatoria es “hacer entender” al jefe de Estado con “una gran movilización” de que “la cosa está jodida y que hay mucha bronca en la gente”.

“Algo hay que hacer. No podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados”, criticó el referente sindical.

Advirtió que si Cambiemos “llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en los estatales y municipios, y van a querer introducir la flexibilización laboral en la totalidad de los gremios, con la productividad y el presentismo”.

Moyano defendió al jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, que el pasado lunes había sido acusado por el mandatario de liderar una “mafia del juicio laboral”.

“Mientras no se supo qué pasó con el Correo Argentino ahora resulta que los mafiosos son los abogados laborales. El Gobierno eligió a Recalde porque hizo política a favor de los trabajadores. Nadie puede negar que Recalde siempre estuvo trabajando para conseguir mejores condiciones para el trabajador”, remarcó.

Asimismo, el camionero se quejó de la actualidad del peronismo y cómo eso beneficia al Gobierno: “Desde el peronismo estamos haciendo mucho para que eso ocurra, con las divisiones tanto en la provincia (de Buenos Aires) como en otras, y eso va a ayudar al Gobierno para que gane”.