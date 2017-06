Nuevas expresiones en Chubut contra la usina nuclear

Un nuevo rechazo a la instalación de una usina nuclear en Río Negro, se sumó desde el gobierno de la provincia de Chubut, en este caso del ministro de Medio Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, quien destacó que si bien entienden la independencia de las jurisdicciones, pidió que si se instalara en una zona que puede afectar los intereses ambientales de Chubut deben ser consultados y tenidos en cuenta.

Agulleiro indicó la importancia de tomar ciertos recaudos, porque si la planta se va a instalar en el Golfo de San Matías, que es un recurso natural compartido entre las dos jurisdicciones, “esperamos que se nos consulte y nuestra opinión sea vinculante”.

En declaraciones que publica el sitio Bariloche 2000, el ministro chubutense, dijo que si la usina se ubicará en la provincia de Río Negro y no afecta “a ningún recurso ni interés ambiental chubutense, no tenemos nada más que decir” y agregó que “nos parece que no es una decisión adecuada pero es una provincia soberana”.

Indicó que el gobernador de Río Negro, “es dueño de hacer lo que quiera dentro de la provincia, pero si va a afectar algún interés ambiental chubutense, aunque le incomode al gobernador nosotros vamos a oponernos en todos los ámbitos”.

Por otra parte reconoció que el gobernador de Chubut fue bastante tajante al opinar sobre la planta nuclear, “porque la primera información que llegó fue que iba a ser en la zona patagónica y fue un alerta para todo Chubut y luego se supo que era en Río Negro y dijeron que iba a ser sobre el golfo San Matías, esto hace que siempre se reaccione contra esto, el gobernador reaccionó”. (foto Bariloche2000)