Amparo por la suspensión de pensiones por invalidez

El diputado Martín Doñate (PJ-FPV) anunció que se presentará mañana en la Justicia Federal para interponer una acción de amparo en representación y defensa de aquellas personas que sufrieron suspensión del derecho a la pensión por discapacidad por parte del gobierno nacional de Mauricio Macri.

Reclama la inmediata devolución del derecho y el cobro retroactivo desde el momento de la suspensión. “Hay muchas familias desesperadas que no saben cómo hacer para comer, para pagar el alquiler de la vivienda, para acceder a medicamentos que son costosísimos para un integrante de la familia que sufre una discapacidad, que tienen vencida la boleta de gas o de luz y en algunos casos tienen aviso de corte del servicio por falta de pago”, señaló el diputado rionegrino.

Martín Doñate adelantó además que tiene elaborado un proyecto de ley que presentará la semana próxima en la Cámara de Diputados de la Nación para establecer un nuevo marco legal para el acceso a un derecho esencial como es el cobro de una pensión por invalidez. Recordó que actualmente se rige por una vieja resolución y que “una política de estado como es el derecho de miles de familias en situación de vulnerabilidad social debe tener carácter y fuerza de ley y tiene que ser debatida en el Congreso Nacional”.

Son cientos de personas que sufren una grave discapacidad, en algunos casos menores de edad, cuyo beneficio cubre la totalidad del ingreso de una familia y que, de un día para el otro, de manera intempestiva y arbitraria, no cobraron más ese derecho. Hay casos desesperantes de familias que dependen de la pensión para comer o para el tratamiento de su hijito y hoy no saben por qué motivo no cobran más el beneficio.

Al mismo tiempo, la situación económica que se vive con altísima inflación, con el aumento de las tarifas de servicios como electricidad, gas y agua, los precios impagables de un alquiler de la vivienda, el aumento de los costos de los remedios y la imposibilidad de trabajo para una persona con discapacidad, son un cóctel gravísimo para la vida de muchísimas familias rionegrinas.

“Hay personas que le han suspendido la pensión hasta tanto no actualicen el diagnóstico y porcentaje de discapacidad y mientras realiza todo el trámite con la junta médica y se envía la documentación a Buenos Aires pasarán meses sin el ingreso fundamental para su vida” explicó Doñate. Otras personas que por tener un vehículo no cobra más su pensión, otras que ni siquiera saben los motivos porque no existió ni notificación fehaciente ni respuestas de ningún tipo por parte el Ministerio de Desarrollo Social”, graficó Diputado.

“El gobierno de Macri le regala miles de millones de dólares a las grandes empresas agroexportadoras, a las mineras y a la timba financiera, y le quita una pensión de 4.500 pesos a un chiquito rionegrino que sufre una grave discapacidad y vive en grave situación de riesgo social” señaló Doñate.

El amparo presentado por Doñate impulsa una medida cautelar para frenar de manera inmediata la medida tomada por el gobierno nacional y reincorporar a todos los pensionados rionegrinos que sufrieron la suspensión del derecho de una pensión. En Viedma se viene articulando una tarea importante con el legislador Raul Martinez (Secretario General de Partido Justicialista) y con los concejales Evelyn Rouisiot y Silbana Cullumilla quienes se están ocupando de atender decenas de casos en la Capital provincial.

También el diputado destacó la gran preocupación de muchos intendentes que están alarmados por el impacto que tiene la suspensión de ese derecho en muchas familias rionegrinas.