Sachetti: “El testigo dijo que no fue Capretti”

(ADN).- El abogado de ATE, Diego Sachetti, adelantó que hoy pedirán la absolución de Aldo Capretti y su excarcelación. Se basa en el testimonio del agente Rodríguez que el sábado declaró ante el juez de la causa y negó que la agresión que le causó una herida, haya sido realizada por el dirigente.

“El hecho que se le imputa a Capretti es haberle arrojado una cubierta a una agente de la policía, y haberle causado una lesión en el maxilar”, recordó el abogado en diálogo con Frecuencia VyP. “El testigo dijo que no fue Capretti” aseguró. Por lo tanto -evaluó- cabe la absolución.

Según Sachetti, el oficial Rodríguez declaró: “Capretti no me arrojó la cubierta y una cubierta no fue lo que me provocó la herida”. Y dijo que la declaración constituye un elemento central para el dirigente recupere su libertad y sea absuelto.

En otro tramo de la enrevista, Sachetti dijo que el fiscal Juan Pedro Puntel realizó hace una imputación genérica, ligada al accionar del gremio y los incidentes que se produjeron y eso le da marco a la causa, “pero el hecho es uno solo” y se “cae” ante la declaración de la persona ue víctima de la supuesta agresión.

Incluso, Sachetti dijo que el oficial Rodríguez no pudo reconocer puntualmente a quien fue el autor de la agresión, aunque sí identificó a un grupo de personas.

(Foto: Marcelo Ochoa, diario Río Negro)