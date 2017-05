Para Peña, CFK “es el pasado” y Massa “un tribunero”

Tras la entrevista televisiva que brindó Cristina Fernández de Kirchner, donde llamó a “construir la unidad” del peronismo “para poner límite al ajuste” del Gobierno y dijo que en ese marco sería candidata, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, minimizó la aparición pública de la ex mandataria, a quien consideró referente de “una expresión minoritaria” y parte del “pasado”.

Peña también opinó sobre el lanzamiento de la alianza Massa-Stolbizer y llamó “tribunero” al líder del Frente Renovador.

Para Peña, Cristina “es la misma de siempre, aunque la única diferencia es que ya no es Gobierno y ahora es una expresión minoritaria que pelea por conducir el peronismo” pero “ningún gobernador y varios intendentes bonaerenses no le responden”, afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones a América TV. “Cristina Kirchner es una figura que genera de todo: adhesión, morbo, miedo”, soltó Peña.

El funcionario se refirió a la ex mandataria como “el pasado al que la gente no quiere volver”, aunque aclaró que la voluntad de los simpatizantes de CFK se “respeta democráticamente”. Fiel al estilo Cambiemos, Peña hizo mención a la “pesada herencia” incluso a más de un año del recambio electoral. “La razón por la que nosotros gobernamos y ella no es porque la mayoría de los argentinos se hartó y se rebeló contra el fracaso acumulado, la mentira y la hipocresía”, sostuvo el jefe de Gabinete, para quien los dirigentes kirchneristas “fueron malos gobernando y se llevaron la plata de los pobres”.

Peña también hizo referencia al lanzamiento del espacio Un País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Sobre esta última fórmula, afirmó que “Sergio, al igual que Cristina, lamentablemente necesita que al Gobierno le vaya mal”. También opinó que Massa “es la persona menos confiable en la política y tribunera, que dice lo que quiere la gente oír para llegar al poder”.

Por otra parte, el funcionario defendió el plan económico implementado por el Gobierno e insistió en que “no hay soluciones mágicas”. “Tenemos un camino difícil de generar crecimiento, inversión y de ir mejorando el gasto público ayudando a los más débiles para que no sufran esa situación”, sostuvo.