Mario Sabbatella anunció que irá a las PASO dentro del FpV

“Las PASO fueron creadas para que sectores con amplio apoyo popular pero sin un gran aparato político, puedan llegar a la contienda electoral. Los proyectos importantes siempre son colectivos, nunca individuales”, manifestó Mario Sabbatella actual legislador de Viedma, por el FpV en Río Negro, quien disputaría una candidatura a diputado nacional con María Emilia Soria, en las elecciones previas de agosto.

Destacó que “es verdad que hay muchas opciones tentadoras, es verdad que hay alternativas más fáciles, pero no sirve ponerse en la fila de un camino que no conduce a nada. Es una trampa a las convicciones. Si para algo me metí en la política es para seguir mis convicciones. Y tengo el firme propósito de disputar las PASO dentro de Frente para la Victoria en las próximas elecciones legislativas”.

Sabbatella explicó que recorre permanentemente la provincia donde comparte las inquietudes y demandas de la población, en tanto es necesario “potenciar esa inmensa capacidad a favor del propio pueblo, es la función de la política, o es al menos el motivo por el cual me involucré yo en la actividad política”.

El legislador explicó que desde distintos sectores lo están postulando y señaló que “somos la opción kirchnerista y peronista de la provincia. Queremos un proyecto nacional y popular para Río Negro. Nuestra conductora es Cristina Fernandez de Kirchner. Sabemos hacia donde queremos ir y hacia donde NO queremos volver. No le tenemos miedo a los poderosos, a los grandes aparatos ni a la abultadas billeteras. Confiamos en nuestro pueblo y creemos que los rionegrinos nos van a acompañar”.