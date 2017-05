Grave situación de la empresa Interlagos de Cipolletti

Dificil situación por la que atraviesan la Embotelladora Comahue, que elabora la gaseosa Interlagos y la distribuidora García y Compañía, que están en convocatoria de acreedores y dependen de síndicos. La productora de agua mineral Santo Tomás, en Neuquén, también propiedad de la familia de Néstor García, ya cerró sus puertas. Un panorama desolador para una de las empresas emblemáticas de los cipoleños y de Río Negro

García teme lo peor y afirma que ya no sabe si podrá superar “esta crisis, la más grave que hemos enfrentado desde que empezamos a trabajar”, a mediados de los 60.

Una publicación de hoy de La Mañana de Cipolletti señala que la fábrica de Interlagos debe pagar como promedio 400.000 pesos por sus consumos de electricidad. Por el abastecimiento de agua, abona $100.000 mensuales. Por gas, por suerte, está pagando mucho menos, pero no es para nada su insumo principal. En tanto, por el gas carbónico utilizado en las gaseosas y sodas debe pagar 5000 pesos por día, con lo que al mes el gasto supera los 100.000 pesos.

La competencia con las principales empresas internacionales del rubro, no está ausente en esta situación, en tanto -se informó- que las corporaciones que manejan el sector de las gaseosas vienen pactando, a nivel nacional, acuerdos salariales muy por encima de la media, con el fin de ir eliminando la competencia del empresariado pequeño y mediano nacional. El industrial cipoleño hoy todavía no ha terminado de cancelar los sueldos a sus empleados y la tiene muy díficil para poder hacerlo.

“En estos momentos, está trabajando la mitad del personal. En la embotelladora solamente está funcionado un turno de producción, cuando antes eran tres. Somos la única empresa que no hemos despedido trabajadores. En su momento, cuando el año pasado se desató la crisis, algunos nos decían que recortáramos un 30 por ciento o un 40% la cantidad de obreros, pero no lo hicimos. Nunca lo hicimos en nuestra historia y quizás esta vez ha sido un error garrafal porque esta crisis parece que no vamos a poder superarla”, manifestó Néstor García. (foto LMC).