En 2017 ya se hicieron 643 trasplantes en Argentina

En lo que va del 2017, se hicieron 643 trasplantes que le dieron una segunda oportunidad a centenares de personas. Según datos del Incucai , de ese total de intervenciones 398 fueron trasplantes renales, 156 hepáticos, 41 cardíacos, 24 renopancreáticos, 14 pulmonares, 6 hepatorrenales, 2 cardiorrenales y 2 pancreáticos. A esto se suman los 549 trasplantes de córneas.

Según consta en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación, en Argentina más de 2.800.000 personas manifestaron su voluntad a favor de la donación de órganos y tejidos, informó el diario La Nación.

La articulación entre los distintos sectores de la sociedad permite que en Argentina se produzca un trasplante cada cinco horas. Según estimaciones del organismo, un solo donante puede salvar la vida de hasta diez personas.

Desde 1998, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática, María Obaya, en el Hospital Dr. Cosme Argerich.

Obaya hoy tiene 52 años y agradece todos los días haber sido trasplantada. “Para mí trasplantarme fue maravilloso, me sacó de 10 años de enfermedad. Me permitió terminar con el miedo de dejar de vivir antes de cumplir 30 y además, me dio la posibilidad de tener hijos y una familia”, dice la mujer.

¿Cómo puedo ser donante?

En la Argentina, por ley, toda persona mayor de 18 años puede manifestar su voluntad respecto de la donación de órganos a través de los siguientes medios:

-Registrándose en el sitio web www.incucai.gov.ar o llamando al teléfono gratuito 0800 555 4628 (INCU).

-Asentarlo en el momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en los registros civiles.

-Firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.