Paritaria: Educación hará un nuevo ofrecimiento

(ADN).- El Gobierno avanzará en un nuevo ofreciemiento salarial al gremio docente en la próxima paritaria, que aún no tiene fecha. Ctera decretó otros dos días de paro nacional para miércoles y jueves, por lo que, al menos hasta el viernes, no se definirá el nuevo encuentro entre Educación y UnTER.

En el Ministerio que conduce Mónica Silva no se descarta hacer efectiva la cláusala gatillo como propuesta. Durante la última paritaria surgió la posibilidad de revisar los salarios en el segundo semestre, pero “sin garantías”, se quejó el gremio. Incluyendo ese item de aumento automático al ritmo de la inflación, podría haber una posibilidad de acuerdo, evalúan en Gobierno.

De todos modos se busca no afectar las finanzas de la provincia. Por eso Silva ratificó que el 18% en tramos es la “mejor oferta” que se pudo hacer.¿Habrá lugar para un porcentaje superador?. Posiblemente. Mientras ello no asfixie las finanzas provinciales y atente contra el cronograma de pagos. “Debemos garantizar en tiempo y forma el salario de todos los trabajadores”, razona.

Pero el nudo gordeano hoy está planteado en la instrumentación de la nueva escuela secundaria. “No podemos llegar al debate salarial, por las diferencias que existen con la ESRN”, aseguró la Ministra.

El gremio mantiene su rehazo al nuevo sistema, o al manos a implementarlo este año. Y adhiere a los paros nacionales decretados por Ctera, por lo que los encuentros con Educación son cada vez más espaciados.

Silva ratificó que los días no trabajados serán descontados. Aclaró que este mes no fueron incluídos porque no “hubo información fehaciente” ya que las medidas de fuerza fueron cerca del cierre de las liquidaciones del mes, pero se “harán el próximo”, dijo.

El Gobierno espera poder acordar salarialmente con la UnTER. No solo la claúsula gatillo y un cambio en las formas y tiempos de pago (modificación de tramos y montos) pueden ser propuestos, sino también un porcentaje mayor al 18.