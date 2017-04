Informaron que SITRAIC no tiene jurisdicción en Río Negro

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), no tiene jurisdicción para actuar gremialmente en la provincia de Río Negro, según informó la Unión Obrera de la Construcción de Viedma.

Se aclaró que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación emitió un dictamen sobre las representaciones gremiales, que fue notificado al Secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, para atender a la situación legal del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) en todo el país.

El ministerio de Trabajo nacional explicò que este gremio no tiene representación legal en el territorio rionegrino y no registra ningún balance y memoria aprobado o presentado desde el 2013, y a su vez expresa que “de la lectura del Registro Informático Nacional de Asociaciones Sindicales, el sindicato mencionado no tiene reconocida la inscripción gremial en el ámbito de la Provincia de Río Negro”.