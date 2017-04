Esteban Bullrich candidato a senador en la provincia de Buenos Aires

Esteban Bullrich, comenzó a despedirse de sus colaboradores en el Ministerio de Educación y les anunció que será candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, publicó el sitio digital LaPolíticaOnLine.

Después que Elisa Carrió se bajara de esa carrera para dar la pelea electoral en Capital Federal, y que Jorge Macri desistiera de su postulación, el camino quedó liberado para el ministro.

Como si fuera poco, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, dijo que Bullrich, “representa lo que María Eugenia Vidal quiere como candidato en su listas”. El principal armador político de la Gobernadora dijo a la revista La Tecla que “está bueno que suene el nombre de Esteban (Bullrich); a mí me gusta porque es una persona que viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo”.

Bullrich ya se prepara para la campaña. De confirmarse, estará acompañado en cada acto por María Eugenia Vidal (la que mejor mide en las encuestas) y el propio Mauricio Macri.

Pero el caso es que una versión da cuenta que Bullrich dejaría el Ministerio de Educación aunque formalmente no existe ningún impedimento para ser candidato y funcionario al mismo tiempo.

Aunque en el gobierno no lo confirman para que no impacte en las candidaturas, se habla de que podría ser una exigencia interna del presidente a sus candidatos. Por caso, Macri había asegurado alguna vez que no quería a sus ministros como candidatos, porque los quería avocados a las tareas que les encomendó. En esa línea, la exigencia de la renuncia podría ser una salida.

Esa decisión del gobierno podría echar luz sobre las versiones que circularon en los últimos días respecto de una eventual salida de Gladys González, de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Según trascendió, Carlos Grosso, el ex intendente porteño que participa de la mesa chica de decisiones de Mauricio Macri y que pisa fuerte en el organismo impulsa como reemplazante al ex funcionario de Espacio Público, Jorge Zalabeite.

González suena fuerte para los primeros lugares en la lista de Cambiemos. La titular de Acumar fue interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), donde investigó y denunció a su titular, Omar ‘Caballo’ Suárez . Ese jefe sindical terminó procesado y detenido por asociación ilícita. En el PRO ven en ella a una figura con algunos puntos similares a María Eugenia Vidal: perfil bajo, capacidad de trabajo y decisión para enfrentar a las mafias sindicales.

En una televisiva renuncia a la carrera electoral por la provincia de Buenos Aires con el dramatismo y tensión que impone el estilo Carrió. La líder de la Coalición Cívica confirmó hoy que va a “jugar” con Cambiemos en Capital y ya atacó a Martín Lousteau, que podría ser su principal rival.(Aglaplata)