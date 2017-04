EL CC-ARI reinvindica el derecho a huelga de los trabajadores

Eñ CC-ARI dio a conocer una declaración con motivo de celebarse el 1 de Mayo, Día del Trabajador, donde expresa: “Nuestro partido quiere aprovechar la ocasión, en estos tiempos de hostigamiento antes las protestas generadas por los trabajadores de distintos sectores producto de una creciente política de ajuste, no sólo para reivindicar el derecho a estas formas de reclamo, sino además para posesionarse claramente en contra de cualquier despido y merma de derechos adquiridos por los ciudadanos de nuestro país”.

Sotiene que “desde nuestra modesto punto de vista pensamos que el trabajo es un capital colectivo, es equidad, justicia y que no debiera destruirse ese derecho jamás, que es el que le provee al ser humano su dignidad, su amor propio, su valor, su autoestima, su incersión social y su estabilidad familiar, entre otros aspectos. No se puede impedir a las personas su derecho de ser felíz, porque el empleo no sólo es la oportunidad de un trabajo, sino también la manifestación de las virtudes, las aptitudes y capacidades, el crecimiento personal y social producto de la relación humana”

“El empleo está garantizado constitucionalmente y no hay autoridad democrática que pueda hacer la “vista gorda” a las condiciones decentes para su práctica: la posibilidad de huelga, la prohibición del despido sin un motivo que lo amerite, el acceso a las medidas sociales que preserven al desempleado, la acorde remuneración que posibilite cubrir las necesidades esenciales que no sólo se tienen que acotar a comer, además de ella, se deben incluir la vestimenta, la salud y la educación, como mínimo. Es costumbre desde siempre ante la precariedad e inseguridad laboral el espacio para el atropello y para maniobras que atraviesan el perímetro que encuadra lo digno de lo que no lo es, el uso del abuso, la ocupación de la explotación y las obligaciones del sometimiento, agrega.

Por último manifiestq eue “de esta manera y con la conciencia plena de la situación que atraviesa la Argentina, con alrededor de 13 millones de pobres, paritarias estancadas o paupérrimos incrementos salariales,una inflación que sigue como en la última década en alza, pero en la actualidad a pasos agigantados, simplemente saludamos y acompañamos a todos aquellos que son victimas de este cruel presente, a todos los trabajadores desde ya y a todo aquel que le haya prestado atención a nuestro sentir y pensar”.