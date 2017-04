Cierran el servicio de pediatría en el Hospital de Cipolletti

(ADN).- Trabajadores y proesionales del hospital de Cipolletti mantienen las medidas de fuerza. Hoy habrá una nueva asamblea y podrían endurecer las protestas. En ese marco no se descarta la instalación de una carpa blanca. “La situación del hospital es gravísima”, aseguran.

En diálogo con ADN, Jorge Núñez, enfermero y delegado del Hospital, explicó que el recorte que se hizo en materia de Salud afectó los servicios. Y adelantó que existe un rechazo generalizado al aumento salarial del 21%. Dijo que el servicio de lavandería no funciona porque los equipos están rotos, por lo que se lava a mano. “Algunas cosas las llevamos al hospital de Cinco Saltos pero tampoco dan abasto”, relató.

Confirmó que el servicio de cirujía están de retención, los agentes sanitarios en asamblea permanete, no hay infectólogos y se cerró el servico de pediatría, que sólo atenderá por guardia.

En consecuencia, se está evaluando cómo se organizará la guardia, que se convertirá en una única boca de atención. “Allí además falta de recurso humano, hay pocos enfermeros”, dijo Núñez. Es por ello que piensan instalar una carpa frente al Hospital para atender a los pacientes.

La situación de crisis, explica Núñez, se repite en todos los nosocomios del Alto Valle. Mañana habrá una conferencia de prensa y anunciarán más medidas de fuerza.

Los reclamos de los trabajadores y profesionales son:

-No más mentiras a la población, el recorte en la salud es un gasto mayor, es privatización encubierta, es el deterioro en la atención de la población directamente.

-Exigimos un aumento salarial del 40% sobre el neto (no sobre el básico que en muchos casos ronda los 1.900$), que es solo la indexación de nuestro bajo salario.

-Blanqueo de las sumas en negro (que es la mayoría del salario), pasea a planta permanente, mayor personal hospitalario. No queremos vivir adentro de los hospitales para cobrar más y por tener que cubrir el personal faltante.

-Anulación del decreto que recorta las guardias y horas a los hospitalarios.