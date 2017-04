Carrió y Alfonsín ensayan críticas al macrismo

(ADN).- La distancia política entre la diputada Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri viene en aumento. El eje de la disputa es por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de Boca, Daniel Angellici, pero también tiene otros asuntos, como las candidaturas de octubre y la “fallida” lucha contra la corrupción. Y esta semana hubo un pico de tensión.

“Los ataques, los pactos políticos de impunidad, las denuncias, y las mafias fueron enfrentados en soledad por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ARI. Sólo contamos con el apoyo de parte del electorado y la ciudadanía que nos ayudó a seguir adelante y algunos dirigentes políticos que intentaron sacar rédito político de la lucha contra la corrupción, por momentos perjudicando los procesos judiciales”.

El estracto del comunicado que emitió el partido de Carrió evidencian el enojo de la diputada, quien definirá si será candidata por la ciudad o la provincia de Buenos Aires. ¿Lo será por Cambemos?. Depende de los pasos del macrismo.

Otro que mantiene sus diferencias es el radical Ricardo Alfonsín que se quejó ante el violento desalojo de la carpa de docentes frente al Congreso de la Nación, el domingo por la noche. “Las cosas pueden cambiar si la UCR deja de avalar las cosas que está avalando”. Y dijo que hay radicales que “no se animan a plantear las diferencias con el PRO”.

El diputado consideró “lamentable” y “muy triste” lo sucedido con los docentes. “No es cómodo estar en este lugar”, sostuvo y fustigó a los radicales, que cree no plantean diferencias “por miedo a la opinión pública”. “Somos partidos diferentes. Si no te animás a plantear las diferencias, dedicate a otra cosa, no te dediques a la política”, dijo Alfonsín con dureza.

“¿Cuál es la razón que puede explicar ese aval si no es el no animarse? Creo que las cosas pueden empezar a cambiar si la UCR deja de avalar lo que no tiene que avalar. Vamos a tratar de influir en la gestión”, aseguró.

Según Alfonsín, es él “uno de los pocos que está marcando los errores”.

“No somos iguales, y esa es la riqueza (de la alianza Cambiemos). El pluralismo era el activo, ahora parece que el activo es la uniformidad. No tengo ninguna sorpresa respecto de las diferencias, porque esa fue la condición original de este acuerdo”, señaló ante las radios, ayer y remató con que “no le reprocho al PRO, le reprocho a mi partido. Cuestiono las decisiones que tomó el Gobierno, pero cuestiono a mi partido el hecho de que no haya tratado de impedir que esas decisiones se tomen”.

Anticipó, además, la posibilidad de disputar PASO dentro de Cambiemos y en el mismo sentido el bonaerense Maximiliano Abad -secretario general de la UCR de la provincia- ratificó esa misma decisión de celebrar internas donde no se consiga acuerdo con el macrismo.