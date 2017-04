Carrió dijo que el PRO no la quiere en Provincia

(ADN).- La diputada Elisa Carrió confirmó que no se presentará de candidata a senadora por el provincial de Buenos Aires debido a que el PRO no la quiere en ese distrito. La gobernadora María Eugenia Vidal y el asesor Jaime Durán Barba serían los más combativos contra su postulación, afirmó.

Sin embargo, tampoco confirmó una eventual postulación en la Ciudad de Buenos Aires, varias veces pronosticada, debido a la apertura de la causa en su contra. “Mi domicilio es la Capital, pero podría probar la residencia en la provincia y tendría que cambiar el domicilio legal. He decidido que no lo voy a hacer porque María Eugenia no desea que yo sea senadora por la provincia”, comentó.

Las declaraciones fueron en la mesa de Mirtha Legrand, donde también opinó de la escuela itinerante. “La carpa de los docentes tiene derecho a estar ahí”. “Nosotros no podemos tener más muertos en la Argentina”, sentenció.