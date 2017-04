Aclaración sobre el nuevo Código de Tierras

El director de Tierras, Diego Lawrie, negó que el nuevo Código de Tierras, propuesto por el Poder Ejecutivo, habilite la megaminería o desconozca los asentamientos y comunidades de los pueblos originarios y agregó que estos cuestionamientos “son lecturas entrelíneas que en realidad no están planteadas dentro del Código”.

Explicó que “el Código está abierto a los aportes de cada sector y es necesario que esto se sepa para que todos los vinculados a tierras fiscales puedan opinar ante el Poder Legislativo”.

Señaló además que “hablar que abrimos la puerta a la megaminería no es tal porque no podemos pasar por encima de un Código Minero Nacional y de una Ley Provincial Minera que son los que regulan la actividad minera”.

“Nosotros apuntamos solamente a poder regularizar dominialmente canteras, que son explotaciones de tercera categoría, ya que muchos cantereros lo hacen sobre tierras fiscales y no pueden acceder al sistema crediticio porque no pueden titularizar con la ley hoy vigente, que no contempla el uso minero”, explicitó Lawrie.