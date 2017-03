UTEDYC: Para Campisi hubo “traiciones” y “fanatismo por el poder”

(ADN).- La ex secretaria general de UTEDYC Viedma, Virginia Campisi, confirmó que se intervino el gremio por acefalía. Pero dijo que eso se produjo por las “traiciones” de algunos dirigentes que tienen un “fanatismo por el poder”.

El sábado, esta agencia publicó la intervención y la designación de un agente normalizador. Hoy, Campisi realizó su descargo.

“En cuanto a las serias acusaciones que han realizado estos ex integrantes de la lista, debo decir que por mi parte serán denunciados porque nada de lo que expresan es verdad, y me parece raro que se quejen o denuncien de sus propias faltas de trabajo”, expresó.

“Las decisiones fueron tomadas por los integrantes que siempre se presentaron a trabajar, las reuniones de Comisión Directiva era obligación de la Secretaria Administrativa de organizarlas y citar a los compañeros” agregó, y dijo que “nunca hizo siempre, tenía algún problema”, y apuntó a la dirigente: “una de las traidoras enojadas desde hace tiempo”. referenció que es hija del Presidente de la Mutual Vivir que, “en oportunidad de conflictos, pretendió utilizar su cargo para beneficiar a su padre en ontra de los trabajadores”.

UTEDYC es la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que representa a trabajadoras y trabajadores de clubes, colegios y cajas profesionales; de los empleados de los sindicatos, hoteles sindicales y colonias de vacaciones, de fundaciones, cooperativas, bibliotecas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de campo, barrios cerrados, mutuales, clubes de fútbol, de instituciones dedicadas a la actividad deportiva con o sin fines de lucro, de organismos no gubernamentales de carácter civil, entre otras.

Respecto a los balances, Campisi dijo que “es raro que los desconozcan, y si lo hicieron es porque nunca se preocupó por verlos y revisarlos. Estos balances todos los meses fueron enviados y rendidos a UTEDYC Central y aprobados anualmente en el Congreso General Ordinario de Delegados, inclusive de Viedma”.

La ex titualr gremial, aclaró que “ninguna Seccional del país recibe el dinero de los aportes de los afiliados, todo lo centraliza UTEDYC Central, y de allí deriva a las seccionales algo de dinero, el cual puede ser retiraoIutilizado con la firma de tres (3) integrantes de la lista”. “A la vista está que los denunciantes como nunca se preocuparon por ir /hacer/aprender no saben que es lo que denuncian”, advirtió.

Campisi también se refirió a las denuncias por “violencia laboral” cuando se desempeñaba como Delegada de Trabajo. “En líneas generales puedo decir que sigue esta campaña de desprestigio, no logrando entender semejante ensañamiento, mi intención siempre fue demostrar con hechos el resultado de mi trabajo y dedicación duante 8 años para hechar por tierra a todos los malos intencinados que, para justificar su propia ineficiencia, apuesta a mi fracaso con declaraciones y deducciones falsas de quienes nos dstinguimos por hacer lo que corresponde”.

La dirigente apuntó: “A los ex compañeros de Mesa Directiva solo les digo que las campañas limpias y honestas se hacen generando propuestas, trabajo y logrando el apoyo de los afiliados, no ensuciando a personas. Es fácil y tentador pretender hacerse cargo de una Seccional ya puesta y armada”.

“A mis afiliados de UTEDYC les digo que se queden tranquilos que solo es un mal momento, que estoy segura que voy a tener todo el apoyo de ustedes y que después de las elecciones seguiremos trabajando juntos como lo hicimos siempre, desde el principio cuando aquí en Viedma UTEDYC no existía, no tenía sede propia, no tenía Obra social y solo éramos apenas 90 afiliados… hoy resultado de mi trabajo y la gente de Comisión Directiva que acompaño, estamos en los 490/500 afiliados, con sede propia, con una obra social sumamente prestigiosa, y con una constante contención ante cualquier conflicto gremial”, finalizó.