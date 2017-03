Sabattella enojado porque no se responden los pedidos de informes

El Legislador Mario Ernesto Sabbatella (FpV), está enojado porque los funcionarios del Ejecutivo no responden los pedidos de informes de la Legislatura y destacó que “esta omisión impide el cumplimiento de la función pública de todo el cuerpo legislativo, pero además somete a toda la población a la quita de información o investigaciones relevantes, en temas que afectan a todos los rionegrinos”.

Señaló que “cada cual tiene una función en el lugar que ocupa. En el Estado estas funciones están detallas por ley, deben ser cumplidas por quienes ocupan los cargos y de no hacerlo, se aplican sanciones. El motivo de estas sanciones son evidentes: si un funcionario no cumple con las funciones para las cuales fue seleccionado, está fallando no sólo a la ley sino a las garantías hacia el pueblo en el sostenimiento de la democracia”.

Indica Sabbatella que si la función del Legislativo es censurada, además de impedirles cumplir con su función, se impide también la democracia, sometiendo a toda la población a decisiones que repentinamente han dejado de ser “democráticas, transparentes y legales” y recordó que un pedido de informes de cualquier Legislador, debe ser respondido en 30 días. Si ese plazo no se cumple, se requiere a la Presidencia de la Legislatura, que cumpla determinados pasos reglamentarios que intiman a quien corresponda a dar la respuesta en un plazo extra de 5 días, tras lo cual –si se mantiene la omisión de respuesta– se contempla la aplicación de una sanción al funcionario que no cumple con la norma.