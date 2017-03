Rechazo del SITRJUR a los “textos definitivos”

(ADN).- El sindicato de trabajadores judiciales de Rio Negro (SITRAJUR) emitió un comunicado de rechazo al acuerdo de los “textos definitivos” de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Publico. Y denunció que se suscribió un acta “a espaldas de los trabajadores y el pueblo” ante la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, y el vicegobernador Pedro Pesatti.

Con la firma el secretario general, Pablo Barreno, SITRAJUR exigió oficialmente el articulado del “acuerdo secreto”, y requirió a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que “se nos convoque a debatir seriamente un proyecto para una justicia de cara al pueblo”.

El documento expresa que, “al día de hoy:

-No se garantizaron oficial, ni públicamente, que las condiciones de trabajo de los judiciales, no serán modificadas unilateralmente violando la paritaria judicial.

-Nadie sabe con qué trabajadores se va a hacer reforma

-Nadie sabe con qué presupuesto se cuenta para la misma

-Y por sobre todas las cosas, no se garantiza que su implantación no se constituya en un festival de impunidad, cuando empiecen a llover las nulidades de las causas penales sobre todo las de los delitos contra el estado”.

“Asimismo -agrega el comunicado-, denunciamos el supuesto consenso existente y el compromiso para enviar los proyectos con acuerdo de ministros en una clara maniobra para ocultar y eliminar toda instancia que evidencie el disenso de los diversos actores del sistema judicial”.

En la última reunión de la comisión interpoderes realizada el 9/2, no solo nuestro sindicato planteo su preocupación ante la ceguera institucional para una reforma que va destinada al fracaso, sino también, el colegio de abogados, el colegio de magistrados y funcionarios, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA), hicieron públicos sus reclamos.

“La justicia no es patrimonio exclusivo del Sr. Gobernador, ni del Sr. Presidente de la Legislatura, ni del Presidente del STJ. La Justicia debe ser redefinida, debatida, consensuada y construida con todos los actores, no se puede seguir legislando a espaldas del pueblo trabajador en beneficio propio”, remarcaron desde el gremio.

Y puntualizaron: “Es por ello que ratificamos el paro y movilización del 30/03 y las medidas de acción directa para todas las instancias en las que se trate las condiciones de trabajo en la legislatura de Río Negro”.