Multitudinaria marcha federal educativa

Los distintos gremios de la educación reunieron a más de 300 mil personas que reclamaron al gobierno de Mauricio Macri que respete la escuela pública y no la deje en el abandono, que cumpla la ley de financiamiento educativo y que deje de minimizar sus derechos.

“Vienen por la educación, vienen por la mercantilización”, sintetizó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).”Presidente Macri, ministro Bullrich, convoquen a la paritaria, si no el plan de lucha va a seguir”, afirmó Alesso en el acto de cierre de la Marcha Federal Educativa que recorrió todo el país. Insistió en que el Gobierno “viene sosteniendo que la educación pública no sirve” y que “los maestros no estudiamos” porque su objetivo es “la privatización y la mercantilización”.

“El gobierno nacional viene sosteniendo un ataque contra la educación publica, desprecia a los científicos y a los universitarios. Si no escucha a estos miles de docentes, este conflicto no se va a solucionar. La llave para destrabar el conflicto docente la tiene el gobierno y no los trabajadores”, expresó Alesso.

Tras evocar la historia de las luchas docentes, con la marcha del ‘88 y la “Carpa Blanca” de los ’90, la líder de Ctera remarcó: “Tenemos paciencia, la misma que tenemos cuando enseñamos a sumar, a restar, cuando trabajamos un poema y cuando hablamos de historia o de música, es la identidad del movimiento docente”, publicó Página/12.

Antes hablaron dirigentes de otros gremios de maestros y profesores. Sara García, titular del sindicato Amet, que agrupa a los docentes técnicos, reclamó también la convocatoria inmediata a paritarias federales y dijo que “es sencillo entender que exigimos cumplir la ley”.

El jefe de UDA, Sergio Romero, advirtió que “este Gobierno va por la escuela pública” y recordó que “tendríamos que estar discutiendo en paritarias la recomposición del salario”. Sostuvo que “el gobierno miente” y fustigó las evaluaciones Aprender, al manifestar que “tenía muchas posibilidades de tener esos resultados” porque “no tuvo en cuenta numerosos factores”. En tanto, desde el gremio universitario Conadu Histórica, Luis Tiscornia acusó al Gobierno de Macri de intentar “doblegar a la docencia” para imponer el techo a los incrementos salariales. “Al Gobierno no le interesa la educación”, aseguró.

La Plaza de Mayo y sus alrededores estuvo colmada luego de la llegada de multitudinarias columnas de docentes de todo el país que participaron de la Marcha Federal Educativa. La movilización coincidió con la segunda jornada del paro por 48 horas al que convocaron las seis confederaciones gremiales nacionales ante la negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a la paritaria.

Las columnas de la marcha entraron a Plaza de Mayo divididas en tres. Por Diagonal Sur ingresaron las delegaciones provinciales, por Avenida de Mayo lo hicieron los docentes porteños y bonaerenses y por Diagonal Norte avanzaron los científicos, estudiantes y docentes universitarios.En caravana, los maestros de las provincias que salieron de sus escuelas ayer por la mañana realizaron actos y paradas intermedias en Paraná, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y La Rioja. En Mar del Plata, por ejemplo, hicieron una marcha de antorchas anoche.