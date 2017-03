Maza apeló el rechazo de excarcelación de Bernardi

(ADN).- El abogado Manuel Maza presentó ante la Cámara Criminal que juzgó a Juan Bernardi, el trámite de casación para ser elevado al Superior Tribunal de Justicia, quien deberá decidir si es conducente la detención del ex juez o si por el contrario podrá esperar en libertad los futuros pasos procesales, hasta que quede firme el fallo de su condena a cinco años de prisión efectiva.

Por otra parte el defensor de Bernardi, trabaja en la presentación del otro recurso de casación vinculado a la sentencia dictada por la Cámara integrada por Ariel Gallinger, Carlos Mussi e Ignacio Gandolfi. En este punto el STJ deberá opinar sobre la pena impuesta por el tribunal penal. En todo este proceso le queda aún a Maza trasladar el caso a la Suprema Justicia de la Nación.

Por ahora la primera resolución del STJ tendrá que ver sobre si confirma o rechaza la prisión de Juan Bernardi, un fallo que de ser favorable a la detención podría adelantar el resultado de la segunda casación confirmando también la condena, aunque esto no debería ser así, porque a decir de algunos abogados se siente un precedente peligroso.

De todos modos no habrá una rápida resolución a ninguno de los dos temas porque incluso habría que resolver la integración del máximo tribunal provincial, porque de hecho el juez Ricardo Apcarián no puede participar debido a que participó en el Consejo de la Magistratura en la destitución del ex camarista. Podría haber otras recusaciones.

Mientras tanto Bernardi está alojado en la comisaría de General Conesa, disposición tomada por el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, luego de analizar la situación del detenido que no puede ser alojado en una prisión común dando que podría compartir espacios con presos a los que condenó.