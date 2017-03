Marcha PRO: “Hay que dejar de jugar al golf y mover el culo”

(ADN).- Militantes de Cambiemos están organizando una marcha de apoyo al gobierno nacional el 1 de abril. El dato generó un debate interno por el efecto contraproducente que podría producir. Incluso, desde el oficialismo salieron a despegarse de la convocatoria. Sin embargo, algunos funcionarios arengan la movilización.

Uno de ellos sería Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, quien envió un mensaje de audio (que se filtró) a diferentes grupos de funcionarios, dirigentes y militantes explicando el por qué de la movida. “Es fundamental esa marcha”, aseguró.

Campbell evaluó: “El peronismo, el kirchnerismo, que es el peronismo, no conoce otra cosa que no sea estar en el poder. No soporta que otro esté, y no concibe que no están ellos en el poder. Todo lo que hacen tiene el único propósito de recucuperar el poder. No le importa para dónde vaya el país. Las decisiones que toman, las cosas que apoyan, están alrededor de recuperar el poder o mantenerse en el poder”.

“Ya lo dijo Maximito (Máximo Kirchner) entregaremos el Gobierno, pero no el poder”.

“Y más ahora que estos tipos si no llegan al poder y Cambiemos tiene éxito, van a ir en cana. Eso hacen que muevan todos los hilos, y tienen muchos hilos para mover, para desgastar hasta el hartazgo a la gente y desgastar hasta el hartazgo a quienes nos gobienan, para que finalmente abandonen y entreguen el poder”.

“La cosa está jodida. No hay que ser ingenuos con lo que se juega acá. Hay muchos intereses, muchas mafias en juego, que si este Gobierno prospera, van a empezar a desaparecer”.

“Yo creo que hay gente que se está jugando la vida. María Eugenia Vidal, otros funcionarios… Macri podría estar descansando en Punta del Este y sin embargo está ahí, poniéndole el pecho a pelotudeces como las de Mirtha Legrand diciéndole `vos no conocés la realidad´ como si ella la conociera. En la puta vida debe haber viajado en colectivo ni habrá pisado una villa miseria, y habla de la realidad”.

“Este Gobierno hace lo que puede con el poco poder que tiene, y necesita una palmada de la gente que dice `yo no quiero que te vaya mal´, y esa palmada es ponerle la mayor cantidad de gente en la calle el 1 de abril”.

“Los peronistas entienden un solo mensaje. No el de las urnas, les chupa un huevo, eso es un episodio, el único idioma que ellos conocen es el de la calle. Ganan la calle, la calle les da poder, las multitudes les dan poder. No les gusta ver como el 8 de noviembre (el cacerolazo contra CFK) un millón y medio de pibes en la calle. Los pone nerviosos”.

“Y le da (la marcha del 1 de abril) un respaldo a Macri y María Eugenia Vidal para seguir manteniéndose firmes en las cosas que hay que hacer”.

“Enfrentarse a las mafias, tiene su riesgo”.

“No nos piden que vayamos al campo de batalla, encima la hacen un sábado, con lo cual no te vas a encontrar con piquetes que te caguen a palos. Solo mover el culo, dejar de jugar al golf ese sábado, y decir `acá estoy, defendiendo la República´. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, como lo habrán hecho miles de veces antes, yendo a fiscalizar. Esta vez nuevamente, una vez más, mover el culo para darle el respaldo el 1 de abril a esta gente, porque para mí, es la última oportunidad que tiene la Argentina de salir”.