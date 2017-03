Macri desmintió a Clarin

El presidente Mauricio Macri desmintió anoche que el exmandatario de España Felipe González le haya manifestado que las inversiones europeas no llegarían a la Argentina hasta que la la ex mandataria, Cristina de Kirchner, no fuera detenida.

“No me dijo eso. Para nada. Ni cercano. Tuve una larga charla con Felipe, que es una persona muy interesante, muy pro Argentina”, afirmó el mandatario en un progama televisivo que hoy publica ámbito.com.

De esta manera, el jefe de Estado se refirió a una nota periodística que señalaba que el extitular del Palacio de La Moncloa le sugirió al líder del PRO que la exmandataria vaya presa como condición para atraer inversiones de su país.

González también había desmentido esa versión el pasado viernes en una entrevista exclusiva en C5N, al asegurar que se trataba de “información totalmente falsa”.

“Acabo de mandar una nota a Clarín, porque es totalmente falso. Vi a Mauricio Macri el último día de su visita a España pero esa conversación es falsa. Y no corresponde con mi pensamiento”, había manifestado el expresidente español.

Y había agregado: “Por mis convicciones democráticas, no creo que haya que pedirle a nadie y menos al Poder Ejecutivo que haya eliminar adversarios por la vía judicial. Les mandé una nota, porque no tengo la menor idea de cómo se les pudo haber ocurrido poner en mi boca algo que nunca he pensado”.