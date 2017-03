La nueva escuela como vacuna antirrepitencia

El Gobierno emitió un informe oficial en el que aseguran que solo el 40% de los alumnos termina la escuela secundaria en el sistema público. Y se basó en esa alarmante estadística para promocionar la nueva escuela secundaria, que, según Educación, contribuirá a la finalización escolar.

Según explica el documento, la repitencia, el desgranamiento y la deserción escolar son los principales problemas que presenta la actual escuela de nivel medio en Río Negro, y que pretenden ser solucionados con la implementación de la nueva Escuela Secundaria Río Negro.

Actualmente, sólo el 40% de los alumnos que inician la cursada en primer año llega en tiempo y forma a quinto. Seguirán los exámenes, que se aprobarán con 7; y se pasará a un sistema de evaluación por áreas de conocimiento. Un cambio estructural acorde a las necesidades actuales.

La nueva Escuela Secundaria Río Negro se instrumentará este año en el 58% de los establecimientos rionegrinos. “No podemos seguir siendo distraídos a esta impactante realidad, que marca claramente el empobrecimiento educacional, cultural y laboral de miles y miles de rionegrinos en los próximos años. Tenemos que dar una solución”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck en referencia a este tema, agregando que “hoy la escuela secundaria no motiva a los chicos, no les resuelve la vida y agrava sus problemas”.

Explicó que “actualmente en primer año repite el 22,5% de los chicos, y solamente llega a 5º año y culmina sus estudios el 40% de los alumnos que comenzaron 1º. Estos indicadores por sí solos hablan de la gravedad de la situación”.

Dos de los cambios sustanciales que presenta la nueva Escuela Secundaria Río Negro es la incorporación de los docentes cumplirán funciones en la misma escuela durante toda la jornada educativa y que la evaluación se realizará por áreas de conocimiento. Los exámenes se aprobarán con una nota de 7.

En diálogo con LU19, el Gobernador Weretilneck explicó que “decidimos ir por una nueva escuela, distinta. En vez que el profesor esté 40 minutos por día con los chicos y después pasen dos o tres días sin verlos, ahora los docentes serán de las escuelas, como sucede en la escuela primaria y el jardín de infantes”.

De esta manera, el profesor estará toda su jornada laboral en una determinada escuela, no como ahora que viene, da la clase y se va hacia otro establecimiento para cubrir su carga horaria, y no hay un seguimiento de los chicos.

“El cambio estructural es que el docente comienza a cumplir toda la jornada laboral en la misma escuela atendiendo a los chicos durante todo el día. No va a haber más profesores taxis”, indicó el Gobernador.

Añadió además que “la enseñanza y evaluación se divide en áreas de conocimiento. No es verdad que el alumno no repite, sino que en realidad va avanzando por materias, no por año. Los exámenes se siguen aprobando con 7 y no hay chance que desaparezca el examen”.

“Le puede ir quedando una materia de un año hasta que al final la rinde. Lo que este sistema busca es que los chicos se hagan fuertes, se apropien de la escuela en las materias que le son de su interés y tiene que ver con su perfil de vida”, recalcó.

Resumió indicando que “hoy la escuela hace que el chico, porque se cayó en tres o cuatro materias que no le interesan, repite y se va de la escuela. En cambio, la nueva escuela busca potenciar a los chicos en las áreas de conocimiento que le son interesantes. Hay exámenes, se aprueban con siete, pero en vez de pasar de año pasan de materia”.

En tal sentido, Weretilneck consideró que “si seguimos con la actual estructura de escuela media, sucederá que miles y miles de jóvenes no terminarán sus estudios, se les complique el acceso al mercado laboral y el día de mañana no tendrán el futuro que todos esperamos para ellos, con un buen empleo, un buen salario, etc”.

Cifras preocupantes

Según el Legajo Único de Alumnos del Ministerio de Educación de Río Negro, mediante el cual se siguen las trayectorias escolares de los 200.000 niñas, niños, jóvenes, adolescentes que hoy cursan en la Provincia, el promedio de repitentes en primer año de la Escuela Media es del 22,89%.

En tanto, si se compara la matrícula del primer año de 2011 y la de quinto año de 2016, el desgrane y abandono trepa al 55,7%. De esta manera, de cada 100 alumnos que ingresaron e primer año de la escuela media rionegrina solamente 40 terminaron.

“Creo que esto marca claramente que no podemos seguir siendo distraídos ante esta realidad. Esto significa claramente el empobrecimiento educacional, cultural y laboral de miles y miles de rionegrinos en los próximos años”.