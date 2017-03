Johnston presidió el acto de apertura de las sesiones legislativas de Catriel

El Intendente Carlos Johnston encabezó en la mañana de hoy, la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura Municipal, en un acto que se desarrolló en el edificio legislativo y contó con participación de legisladores, funcionarios, referentes de instituciones y juntas vecinales, medios de prensa y público en general.

En primer término el Intendente hizo mención a la situación actual del país, con la “baja de la coparticipación nacional en todas las provincias argentinas, afectando también los ingresos a los erarios municipales. Vamos a vivir un año complejo, pero no me cabe duda que Catriel va a estar en los primeros lugares de la provincia como ha estado hasta ahora”

Luego se refirió a la decisión que se debatirá el próximo 31 de marzo en audiencia pública, en el marco de la instalación de una planta de remediación de pasivos ambientales. “Es algo que venimos pidiendo de hace más de 20 años, la remediación de los pasivos ambientales y que se realice en Catriel”, dijo.

Para erradicar la confusión que se ha generado en torno a la instalación de la planta, Johnston dejó en claro que la misma no va a afectar a la población, habida cuenta que “la empresa va a estar instalada a mas de 50 km de Catriel, por lo que no va a afectar absolutamente en nada, no debemos temer ningún problema, lo malo sería no remediar los pasivos ambientales”.

“Para hablar del tema, primero hay que interiorizarse. Yo entiendo que dentro de 40 días vamos a tener elecciones y es normal en el juego político generar dudas, pero esto es fundamental y crucial para nuestra localidad, porque además de la imprescindible remediación ambiental, es fuente de trabajo para los catrielenses, para nuestras pymes, para empresas de transporte y servicios. Antes el dinero de la remediación se iba a Neuquén”.

Posteriormente, el Jefe Comunal hizo un resumen de los proyectos para este año en base a cuatro ejes fundamentales:

Sociales, Obra Pública, Viviendas Sociales y Nuevo Parque Industrial