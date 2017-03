Garro pide precisiones al PAMI sobre descuento de medicamentos

Ante informaciones que indican que el PAMI dispuso condicionar la cobertura del 100% de algunos medicamentos para tratamientos de salud de jubilados y pensionados, la Legisladora (FpV) Edith Garro, pidió precisiones al representante regional del organismos, a fines de que aclare los términos en que se aplica en Río Negro la Disposición Nro. 0005 dictada en conjunto entre la Secretaría General de Promoción Social y la Secretaría General Técnica Medica del INSSPP, publicada el cinco del mes pasado en el Boletín Oficial.

“Es imperioso contar con la información precisa a fin de poder garantizarle a los abuelos y abuelas que sus medicamentos serán cubiertos teniendo en cuenta la necesidad de cada uno de ellos y sus historiales médicos, y no con parámetros cuyas consecuencias no fueran tenidas en cuenta para los adultos mayores de nuestra zona” manifestó Garro.

“Recordemos que la Disposición ha fijado requisitos específicos para que se otorgue el 100% de la cobertura de medicamentos. Si bien se habla de $ 8.591,17 como tope que deberían percibir (1,5 del previsional mínimo), lo cierto es que existen otros topes que nada tienen que ver con el poder adquisitivo de quienes eran beneficiarios, entre ellos lo absurdo de privar del beneficio a aquellos abuelos y abuelas que posean a su nombre un automotor de una antigüedad menor a 10 años” agregó.

“Es altamente preocupante que bajo el velo de un supuesto “sinceramiento” se pretenda dejar sin cobertura a nuestros abuelos que no tienen los medios necesario para poder cubrir la medicación básica. Hemos visto que en casos denunciados en nuestra localidad los adultos mayores han tenido que discontinuar sus tratamientos por falta de la cobertura que otrora les otorgaba el PAMI. Hemos evacuado consultas de vecinos y vecinas a los que se le ha negado cubertura argumentando que son beneficiarios de “dobles” ingresos, cuando la realidad de los hechos nos demuestra que con este supuesto “doble” ingreso nuestros abuelos no pueden sobrevivir y mucho menos costearse tratamientos y/o alguna intervención, no es dato menor que la mínima no ha aumentado en proporción a los costos de los medicamentos”, señaló la diputada del FpV