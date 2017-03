“El radicalismo va a salir profundamente lesionado de Cambiemos”

(ADN).- La ex presidenta de la UCR de Río Negro, María Inés García, criticó la alianza del radicalismo con el PRO y la CC-ARI en Cambiemos. Pero aseguró que habrá una recuperación y una vuelta a las raices políticas e ideológicas históricas.

García recordó que dejó la presidencia luego de la cumbre radical de Gualeguaychú, donde se definió el ingreso a Cambiemos. “No estoy de acuerdo, así que ahora estoy corrida del partido” dijo hoy, en diálogo con Frecuencia VyP.

“Macri es la derecha conservadora del país, disfrazada de otra cosa” dijo, para marcar las “diferencias” que existen entre el Presidente de la Nación y el centenario partido fundado por Leandro N. Alem.

La ex legisladora comentó que “los radicales defienden cosas de un Gobierno que no comparten” y relató que vio en la televisión nacional al diputado Miguel Bazze (oriundo de Roca) ponerse en vocero de la gestión nacional con argumentos que “estoy segura no comparte”.

En ese sentido, profundizó sus críticas y se metió en la evidente interna oficialista: “El PRO no quiere al radicalismo”.

Y vaticinó que “de este proceso, el radicalismo va a salir profundamente lesionado”, en clara referencia a los costos políticos que tendrá que pagar por correrse del histórico marco ideológico.

Sin embargo, pronosticó que “el partido se va a recuperar, y volver a las raíces”.