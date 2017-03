El barilochense Chiocconi no descarta ser candidato para las elecciones de octubre

El concejal barilochense, por el FpV, Ramón Chiocconi, manifestó que Bariloche debe tener espacios de representación y no descartó ser candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre, a la vez que ratificó su pertenencia al proyecto nacional y popular que representa Cristina Kirchner.

En declaraciones al diario El Cordillerano, el concejal indicó que “desde el año pasado hubo una movilización muy grande de personas que se afiliaron masivamente al PJ, lo que demuestra que hay mucha militancia que quiere participar”, y destacó que ahora hay una apertura de las discusiones y eso incluye las candidaturas de cara a las elecciones legislativas del mes de octubre, que tendrán sus PASO en agosto.

Sobre el rol del senador nacional Miguel Pichetto, dijo que “Miguel no está actuando en la política nacional y ha hecho declaraciones que para nada nos representan. Está claramente parándose lejos de nuestro proyecto. No sé donde querrá participar, pero incluso se salió de las autoridades del PJ y no está participando”.

Chiocconi manifestó que no conoce el vínculo real que Pichetto tiene con el Frente Renovador de Sergio Massa, pero agregó que “tal vez tenga otros espacios donde se sienta más cómodo” y además señaló que es “sano” que Pichetto de un paso al costado y deje que las nuevas generaciones se hagan cargo de las decisiones”.

En sus declaraciones, el concejal barilochense puntualizó que Pichetto decidió “alejarse lo máximo posible del kirchnerismo y que está más cerca del massismo y “en algún caso, de las decisiones del oficialismo nacional, del macrismo”.