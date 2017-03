Concejales querellantes en la causa por defraudación en Comallo

Las concejales de la UCR, Vanesa García y Mónica Navarro, se presentaron como querellantes en la causa penal que investiga una presunta defraudación al Estado por el manejo de fondos públicos, contra el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla y el secretario de Gobierno de la comuna, Rubén Alarcón.

El proveedor de alimentos para escuelas de esa región sur, Mario Jorge Baraldo, denunció que el intendente le pagó por la mercadería distribuída tanto en Comallo, como Mencué y otros parajes, con nueve cheques que al momento de cobrarlos en el Banco Patagonia en Bariloche, no tenían fondos. Los reclamos del damnificados no tuvieron respuesta de las autoridades municipales, al tiempo que Hermosilla denunció el robo de esos cheques en particular (no de toda la chequera) y adujo que le habían falsificado la firma y denunció al propio Baraldo de la maniobra.

Luego de dilatadas actuacions judiciales, Baraldo logra que el juez Bernardo Campana de Bariloche hiciera un peritaje caligráfico que determinó que las firmas del intendente y el secretario de Gobierno eran legítimas. Este dictamente también fue avalado por un perito privado contratado por el proveedor.

Cuando se produjo el hecho, las concejales radicales Vanesa García y Mónica Navarro, también denunciaron la irregularidad, a partir de la denuncia penal que realizó Mario Baraldo, y presentaron documentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en tanto se trata de fondos públicos provinciales.

En el fuero civil hay un fallo a favor del proveedor e incluso se dictó el embargo de fondos oficiales del municipio. La justicia penal sobreseyó a Baraldo (denunciado por el intendente) y confirmó que los cheques habían sido emitidos y firmados por el jefe comunal de Comallo y el secretario de gobierno.

Aún se espera una resolución judicial por la conducta asumida por Hermosilla y Alarcón, en la defraudación en perjuicio de un particular y el Estado.