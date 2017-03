Afiliados en apuro. Retienen servicios en IPROSS

(ADN).- La retención de servicios en el Ipross convocó a los afiliados a concurrir temprano a realizar sus trámites en la obra social provincial, ya que en virtud de las medidas de fuerza de los empleados la atención al público se realiza hasta las 12.

Las medidas de recorte de gastos en la administración tuvieron su repercusión en el Ipross, en el pago de horas extras refrigerio, entre otras, resoluciones que generaron la reacción de los agentes.

De esta manera la obra social que atendía hasta las 15 en trámites generales y hasta las 14.30 en Coseguros, ahora cierra a las 13, por el recorte de horas extras. Esta extensión horaria permitía a los empleados realizar trámites fuera del horario de trabajo de la administración pública.

En diálogo con ADN, uno de los empleados del Ipross, se quejó: “siempre nos cagan a nosotros…acá los funcionarios no fichan, no cumplen horarios, se van de comisión y a ellos no le tocan el bolsillo