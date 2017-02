Política introspectiva. ADN

La política mira hacia adentro. Todos los espacios están en ebullición interna. Peleas por el sello, alineamientos nacionales, las listas para mayo y las candidaturas a diputados son los principales puntos en debate. Todos se cuentan las costillas y juegan el partido preliminar pensando en octubre, primera escala hacia el 2019.

En el Frente para la Victoria la llegada de Sergio Massa movió el avispero, fuerte. Trasladó a Río Negro la disputa nacional sobre el alineamiento que debe tener el partido. La movida del presidente Martín Soria generó respaldos y cosechó críticas. Y obligó a varios dirigentes a salir a pedir la unidad. Incluso, hizo tambalear el consenso mayoritario que había logrado la nueva postulación de María Emilia Soria.

El intendente de Roca no habló. Espera a que se pronuncien todos los sectores. Sin embargo, confía en que el ruido sirva para movilizar al FpV. Considera que la foto con el líder del Frente Renovador desaliente candidaturas propias del massismo y ese electorado se vuelque en favor del PJ ¿Es parte de la estrategia nacional? Algunos dirigentes aseguran que en Buenos Aires pidieron gestos de amistad con Massa, por si se confluye en un espacio común. Por ahora, el ex intendente de Tigre avanza en presentarse por las suyas. Hay integrantes como Felipe Solá y Alberto Fernández que desaconsejan un frente con el GEN de Margarita Stolbizer. Ese gesto los acerca al kirchnerismo. Sin embargo el motivo no es tan solo por las denuncias contra el gobierno de CFK, sino por la postra antiperonista (moderada) que expresa la dirigente bonaerense, lo que resta apoyo del justicialismo.

Martín Doñate encabezó las críticas. El diputado nacional se muestra como adversario de Soria en la carrera para gobernador. Había dado su apoyo a María Emilia, pero no está dispuesto a ir con el masismo. Por eso surgió desde Bariloche la postulación del concejal Ramón Chiocconi, quien -sino cambia el panorama- podría ir a las PASO en representación del kirchnerimo. El Frente ciudadano, concejales y dirigentes también cuestionaron la foto con Massa a quien acusan de cogobernar con Mauricio Macri. Dicen que el proyecto de país histórico del peronismo no concuerda con las bases neoliberales de Cambiemos.

Aún no se sabe si Soria utilizó aquella foto en la Fiesta de la Manzana como un globo de ensayo. El tiempo lo dirá. El andar de su hermana sigue siendo de fuerte oposición a la Casa Rosada.

Previo a la llegada de Massa hubo otro alerta: las coincidencias entre el FpV y Cambiemos en las críticas al Plan Castello. Muchos advirtieron sobre la relación entre Soria y Juan Martín. El presidente del PJ lo descarta. Mantiene la distancia con el macrismo y es el gobierno de Alberto Weretilneck, al que les adjudica un vínculo.

Por el lado del macrismo las tensiones aumentan y decrecen. Pareció que la conformación de la liga de intendentes radicales y del PRO había sido el comienzo de la consolidación de Cambiemos. Incluso, la foto que mostraron en conjunto con los ministros nacionales Marcos Peña y Rogelio Frigerio, en Viedma, era la confirmación de la alianza. Pero algunos jefes comunales esbozaron críticas. Y el presidente de la UCR, Darío Berardi, anunció que su partido irá a las elecciones municipales del 14 de mayo con la lista 3.

Ayer el PRO se reunió en Bariloche. Los leales al presidente vaciaron la convocatoria. Ni el diputado Sergio Wisky, ni el coordinador del Ministerio del Interior, Juan Martín, asistieron. Tampoco asambleístas de varias ciudades. Ni siquiera su titular, María Piedrabuena. Y es que advirtieron una jugada de los dirigentes Claudio Lueiro y Ricardo Vélez para volver a tomar las riendas del partido. Ellos eran las autoridades del ex PPR que puso su sello a disposición para armar el PRO en Río Negro. Según algunos dirigentes, quieren presentarse solos en las municipales. Pero hay otro tema: aseguran que responden a Weretilneck.

Si ese rumor se suma a las posturas de Mabel Yahuar (intendenta de Los Menucos) y Carlos Toro (Jacobacci) se podría concluir que la grieta o el desmembramiento de Cambiemos sería en favor de Juntos Somos Río Negro. ¿Se mantendrá el acuerdo?. Puede ser.

También allí existe la disputa por las listas. El sector histórico del PRO reniega de la conducción de Wisky y Juan Martín. Prefieren la sociedad con la tradicional UCR y llevar una lista mixta, pero relegando a estos últimos.

El Frente Progresista tiene sus rencillas. La primera advertencia vino con la reiterada participación de los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino a las reuniones de Cambiemos. Ocampos mantiene una línea con el municipio cipoleño encabezado por Aníbal Tortoriello. Pero su relación más sólida es con el secretario de gobierno, Diego Vázquez. La otra fue el lanzamiento de Magdalena Odarda a diputada.

Los últimos días estuvieron cargados de cruces políticos a través de comunicados. El Socialismo criticó a Ocampos y dijo que el FP no es macrista. Incluso pidió sus bancas. Y respaldó a Odarda. Ese espacio definirá alianzas y candidaturas en marzo.

El poder disimula la interna, pero JSRN también tiene su grieta. Desde fines del año pasado el sector albertista duro (proveniente del Frente Grande) viene limando al vicegobernador y su tropa. Pero Pesatti resiste y se cobija en la buena relación con el Gobernador. Cuando la sangre amenazó con llegar al río, fue el propio Weretilneck quien salió a reivindicar la figura y la lealtad del viedmense. ¿Será el candidato en 2017?. Es posible.

Depende qué campana se escuche, esa postulación tiene dos características: potenciar a Pesatti o enviarlo al ostracismo. Quienes lo ven favorable aseguran que el vice se legitima si gana la elección y queda en la grilla de candidatos para 2019 en caso que no se logre la re-relección del gobernador. Y de mínima, podría volver a integrar la fórmula. Por el contrario, el otro análisis es un desplazamiento elegante. En su lugar asumiría el legislador Facundo López.

Weretilneck no da pistas. Insiste en que el candidato es el proyecto. Pesatti tampoco se mueve más allá. Reitera su fidelidad al mandatario y se muestra como un soldado de la causa. Toda una noevdad en la politica rionegrina, que viene de fuertes disputas entre gobernadores y vices.

Este año la Legislatura será clave. También los acuerdos. Hasta ahora el vice demostró cintura política y logró aprobar todo lo que necesitó la Casa de Gobierno. Su ascenso a la presidencia del Parlamento -reemplazando a Ariel Rivero- fue fundamental en medio del quiebre del FpV. Se aprobó la renegociación de los contratos petroleros y JSRN arrasó en las urnas.

Weretilneck mantiene fluidos contactos con dos actores extra gobierno: el dirigente radical Daniel Sartor y el senador Miguel Pichetto. ¿Serán la garantía de los dos tercios?. Ese número es importante en la Legislatura para avanzar con el bono de 500 millones de dólares y la reforma constitucional.

Pero el gobierno necesita un triunfo contundente en octubre para consolidar su poder político. Sin eso se complica el plan reeleccionista y envalentonaría a la oposición en los dos últimos años de gestión.

El mandatario sigue con altos índices de aprobación ciudadana. Sin embargo hay temor por el futuro. Éste será un año complejo desde lo económico y deberá sortearlo de la mejor manera para llegar a octubre con chances de triunfo. Es cierto que no está en juego su nombre, pero sí su partido.

Algunos de sus dirigentes miran hacia adelante con optimismo y esperan seguir sumado adeptos a JSRN. No ven a la oposición como una amenaza electoral y confían en que habrá desmembramientos en Cambiemos y el FpV. Aseguran que un triunfo del oficialismo abrirá puertas y terminará por animar a dar el salto a varios intendentes y legisladores de otros partidos.

¿El Talón de Aquiles?. La política nacional. Paga costos por sus buenos modales con el gobierno central. Macri no logra subir en las encuestas en Río Negro. No ayudan las políticas que despliega la Casa Rosada. Tampoco fue bueno su paso por Viedma.

Un dato. La UOCRA se movilizó esta semana en la capital provincial por los despidos y el parate en la obra pública. El gobierno anunció un desembolso de 60 millones para finalizar viviendas, pero no alcanza. Un dirigente obrero esbozó su enojo porque hay una catarata de anuncios que no se concretan. En medio de la crisis y la reducción de fondos coparticipables, Weretilneck echó mano a la emisión de Letras. También anunció una reducción del 20% del gasto público. Por eso, ahora las obras dependen de la voluntad de Nación.

En marzo se viene la disputa salarial. La actividad política recuperá su plenitud luego de la apertura de sesiones de la Legislatura el 1 de Marzo. Los gremios anunciaron movilizaciones. Y todos esperan el discurso de Weretilneck.