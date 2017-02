“No creemos en Massa como la continuidad prólija de Macri”

(ADN).- Nuevo Encuentro se sumó a la polémica por la llegada de Sergio Massa a Roca. Sus dirigentes plantearon sobre el líder del Frente Renovador que “es una trampa” la pretendida instalación del ex intendente de Tigre como la “continuidad prolija de Macri”. “No creemos en la alternancia entre iguales”, dijeron.

“La política es un diálogo en el seno de la sociedad y entre ésta y los gobiernos. Cuando los gobernantes pierden ese vínculo, tienden a tomar decisiones y aplicar medidas que representan los intereses de las corporaciones y no los de las mayorías. Lo que está ocurriendo en nuestro país, y en menor medida en nuestra provincia, es justamente eso: las decisiones se toman para acrecentar los beneficios de los que más tienen en desmedro de los trabajadores y los sectores más vulnerables” comenzó expresando el referente provincial e integrante de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro, Leandro García.

Abundó recordando que “veniamos de un período, iniciado por Néstor Kirchner luego de la debacle social y política de la Argentina, en el que la política volvió a ser una herramienta para debatir el presente y el futuro. Había renacido el gran debate pendiente acerca del desarrollo, el rol del Estado y el proyecto de país que queríamos para todas y todos y eso generó obvias resistencias en los grupos concentrados de nuestra economía que esperaban agazapados y operaban continuamente para frenar ese proceso. Esos mismos grupos son los que gobiernan hoy la Argentina, los poderes fácticos retomaron las riendas del Estado”.

Por su parte el referente del Alto Valle, Pablo Díaz, manifestó que “en el actual contexto de graves retrocesos, no dudamos y creemos fuertemente en que el único proyecto que es capaz de garantizar que la política no vuelva ser la alternancia entre distintas maneras de gerenciar las decisiones de las corporaciones económicas, judiciales y mediáticas, que generan pobreza y exclusión, es el Kirchnerismo. También estamos absolutamente convencidos de que la representación del proyecto político fundado por Néstor Kirchner requiere de dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que no vendan sus convicciones a las corporaciones y al gobierno de turno. Por eso, reafirmamos nuestra pertenencia al Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Latinoamericano, y reconocemos que la única referente, con capacidad de liderar una nueva mayoría que enfrente con fortaleza la restauración neoliberal, conservadora y autoritaria que nos vuelve a empujar al abismo de la exclusión social, es Cristina Fernandez de Kirchner”.

“No caemos en la trampa que pretende instalar a Sergio Massa como la continuidad prolija de Macri o Cambiemos, porque no confiamos ni creemos en esa alternancia entre iguales. Massa, Pichetto, Bossio o Urtubey son funcionales a una gobernabilidad que sólo beneficia a los que más tienen y que, sobre la base del endeudamiento, el ajuste y la transferencia de recursos en desmedro de las mayorías, planifica una Argentina con desempleo, exclusión y vulneración de los derechos reconquistados” advirtió Matías Chironi, referente de Viedma.

Laura de la Rosa, dirigenta de Bariloche, advirtió que “En Río Negro, la situación no difiere mucho de lo que ocurre a nivel nacional. Conocemos las limitaciones que se imponen desde el nivel central (fundamentalmente la caída en términos reales de la coparticipación federal), pero no compartimos ni entendemos los porqué de la ausencia absoluta de políticas públicas para resolver los problemas más importantes y, mucho menos, la falta de una posición crítica del gobierno provincial ante la vulneración sistemática de los derechos de Río Negro y sus habitantes”.

En conjunto sintetizaron en que “estamos convencidos que una buena parte de nuestra sociedad espera y desea que trabajemos en una alternativa provincial, que discuta a fondo el rol del Estado en el surgimiento y la consolidación de una Provincia soberana en sus decisiones , con diversificación productiva y económica y con políticas sociales que favorezcan la equidad y la inclusión”.

Para la fuerza kirchnerista “el desafío en Río Negro es que las fuerzas políticas del campo nacional y popular debatan proyectos y no candidaturas o alianzas oportunistas. El contexto de pulverización de salarios, de despidos, de aumento desmedido de tarifas y de ajuste, demanda responsabilidad y compromiso con los vulnerables y los vulnerados y no la instalación forzada de candidatas o candidatos. La disputa es entre dos proyectos de país y no entre personas o partidos políticos”.

Para finalizar expresaron que “como fuerza política, hemos resuelto acompañar, participar y nutrir todos aquellos espacios que plantean, sin dobleces, la resistencia al proyecto neoliberal de Macri. En ese sentido, participaremos del Plenario de discusión política del Frente Ciudadano de Río Negro que se realizará a fines de febrero en las Grutas y seguiremos trabajando, en cada localidad de la provincia, con los diferentes espacios y referentes que, al igual que nosotros, están convencidos del rol histórico del kirchnerismo y su vigencia”.