Calidad educativa y “los conservadores de Lerzo”

(Héctor Roncallo*).- La permanente muletilla de ciertos funcionarios de que se encuentran preocupados por la calidad educativa, siendo esta expresión utilizada por años y por diferentes gobiernos para atacar a los docentes y en particular al gremio, se reaviva en esta oportunidad a través de la Dirección de Secundaria, siendo esta la palabra oficial del Ministerio de Educación, lo que es claramente lamentable.

El gremio fue el que pudo parar en los años noventa, cuando utilizando las mismas expresiones, se pretendía evaluar a los estudiantes consignando el número de documento y el resultado de dicha prueba en la certificación final de estudios ya que el neoliberalismo, a través de las recetas del FMI pretendía que los docentes y las escuelas les elaboráramos listas públicas de mejores promedios para acceder directamente al contrato de los “mejores alumnos”. También así paramos en el modelo neoliberal la estrategia de capacitación a través de la Red Federal de Formación Docente para que se acrediten los títulos, diciendo que los títulos originales no valían más, a menos que se accediera y aprobara las imposiciones del banco mundial. Luego vendría la reforma del estatuto y el pago a los docentes por productividad. Todo ello en base a modelos de eficiencia y eficacia. También pudimos parar ese pretendido avance del poder económico pergeñado por los supuestos representantes del Pueblo. Pasado el tiempo y en estos tiempos nos encontramos con un Gobierno Provincial claramente alineado con la peor representación del neoliberalismo y encima con funcionarios de Educación que pretenden darnos lección de posiciones progresistas, tildando de conservadores al gremio. Historia que se repite, pareciendo que el poder los hace ser progresistas a los funcionarios.

Toda la pantalla que pretenden presentar a la sociedad como el gran avance educativo se cae por su propio peso a través de cada una de las acciones concretas que COTIDIANAMENTE vienen llevando a cabo las autoridades educativas, las que desacreditan las supuestas acciones de seriedad a encarar:

Miles de resoluciones que se toman desde una sola persona sin convocar a sesiones del Consejo Provincial de Educación como mandata la ley y fuera de toda ética legislativa.

Un Cuerpo Colegiado con designaciones a dedo como es la representación de los Padres/madres

Decisiones fundamentales tomadas unilateralmente.

El no cumplimiento de la Ley de Educación en cuanto a la garantía constitucional de la difusión anual de las estadísticas educativas, que no se llevan a cabo, menos publicarlas desde el año 2011.

Imposición de documentos curriculares sin debate en tiempo y en forma.

Negación de poner en funcionamiento lo establecido en la Ley de Educación de la Provincia – artículos 210 a 218 – Título 15 (Evaluación y cumplimiento de los FINES, PRINCIPIOS Y METAS ESTABLECIDOS por la ley de Educación)

Negación a convocar a la organización gremial a debatir y acordar las políticas educativas como corresponde en un sistema democrático.

La no convocatoria a foros de supervisores de todos los niveles y modalidades para discutir y debatir la política educativa con dichas autoridades del sistema, incumpliendo las normas existentes.

No existe en toda la provincia un solo consejo escolar que funcione con la representación que manda la ley, demostrando la mentira permanente de la palabra Consejo en esta Provincia, en todas sus interpretaciones y lugares de ejecución desde la Central Educativa hasta cada lugar de la provincia.

La modificación del sistema de reconocimiento de Capacitaciones y requisitos sin la participación del gremio, cuando la normativa hoy anulada, fue en acuerdo con el gremio.

En síntesis no interesa la participación, el debate y la democracia, menos las representaciones, demostrando claramente actitudes de autoritarismo, modelo patronal del siglo pasado, cercano a mandamientos pro-militar y no interesarles en el fondo las transformaciones serias, pensadas, profundas y verdaderas; sólo preocupa la pantalla y los titulares de los medios: “se hizo esto…”, después cómo, cuándo, y porque y para qué, no importa, no interesa la forma, el respeto, los tiempos de cada uno de los actores. Lo que importa es el diario y la noticia.

Con poca altura intelectual y delicadeza la Directora de Nivel Secundario pretende escupirnos con un supuesto insulto, sin darse cuenta que el viento de la cordillera llega a Viedma para pegar en la cara la realidad de todos los días en las Escuelas, las que no tienen ni siquiera la mínima organización de análisis de equipos y de pensamiento concreto de la transformación a poner en funcionamiento. Parece que No importa, luego el fracaso será de los docentes y de la escuela y volveremos a encontrarnos con la postura neoliberal de que la culpa la tienen los docentes que son vagos, conservadores, poco serios y no preocupados por el sistema educativo y por supuesto también el gremio. Consecuencia que se intenta como lo está haciendo el gobierno nacional al imponer normativas por decreto al mejor estilo autoritario. Parece que muchas de las actuales autoridades se han olvidado lo que significó la recuperación del proceso democrático en nuestro País.

La Historia educativa de esta Provincia ha demostrado que siempre que el gremio pudo participar activamente en los procesos de transformaciones, fue el sindicato y lo seguirá siendo la herramienta que motorice el mismo, pero no a través del proceso antidemocrático, anti-gremial y de odio que se tiene a todo lo que signifique gremio como lo están demostrando las actuales autoridades educativas. No permitiremos y son repudiables las expresiones de la palabra oficial a través de la Directora de Educación Secundaria que demuestran la Educación que se pretende imponer, toda vez que la diferencia hace al consenso , cuestión que para esta autoridad parece todo lo contrario.

*Ex Secretario General de UnTER