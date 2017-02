¿Nuevo Defensor del Pueblo? En mayo vence el mandato de Nadina Díaz

(ADN).- La Defensora del Pueblo Nadina Díaz, expresó su deseo de continuar en el cargo que desempeña desde hace cinco años, una voluntad que parecería lejana a los proyectos del oficialismo, que estaría pensando en otro nombre para ocupar ese cargo, que se designa por la Legislatura de Río Negro.

El mandato de Díaz vence el dos de mayo y de acuerdo a la normativa vigente, 60 días antes el parlamento debe llamar a inscripción de aspirantes para postularse a la Defensoría, o sea el 2 de marzo.

La actual Defensora, hija del diputado provincial reginense, Oscar Díaz, de estrecha relación con el gobernador Alberto Weretilneck, que aspira a continuar en el cargo, deberá inscribirse nuevamente. De no resolverse en un plazo perentorio el parlamento puede establecer una prórroga de su mandato que no podrá ser mayor a los 90 días y que a decir de los trascendidos recogidos por ADN, no estaría en los planes del gobierno.

Si bien es cierto que vencido el plazo, si no hay postulantes que tomen esas funciones, puede haber una prórroga, también se puede designar a un funcionario interino, como sucedió ya en otros casos como con Daniel Ayala, –funcionario legislativo- en el 2001, o con Gustavo Casas, dirigentes viedmense del PJ, que cumplió esas funciones en los inicios del gobierno justicialista en el 2011.

Se desconoce la actitud a asumir por la Defensora Adjunta, Adriana Santagati, quien también finaliza su mandato el dos de mayo.