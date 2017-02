Muñoz: Sobreseyeron a jefes policiales en causas conexas

El juez Bernardo Campana ordenó el sobreseimiento total del ex jefe de Seguridad Vial David Paz; el ex comisario de la unidad Nº 42 Jorge Elizondo; el ex segundo jefe de la Regional Tercera Manuel Poblete y el ex subcomisario de esa unidad José Jaramillo.

El magistrado basó su resolución en el dictamen del Ministerio Público Fiscal; que consideró que la etapa de instrucción “se encuentra agotada” y que los elementos colectados “son insuficientes para acreditar las atribuciones formuladas o incluso descartan las imputaciones”, informó el portal Barioche2000.

La Fiscalía había imputado a los jefes policiales por el allanamiento ilegal del domicilio de Muñoz y por la adulteración del acta de la comisaría Nº 42 en la cual se desempeñaba el efectivo secuestrado y asesinado.

Tras la imputación, los jefes policiales fueron separados de la fuerza por decisión del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

En la investigación por el homicidio del policía desaparecido el 14 de julio de 2015 y hallado muerto 27 días después, no existen personas imputadas ni sospechosas.

Por la causa que investiga el allanamiento ilegal también se encuentran procesados los efectivos Maximiliano Morales y de Luis Daniel Irusta.

Existe otra causa colateral por encubrimiento, en la cual fueron imputados Federico Valenzuela Campos y Néstor Meyreles. A ambos se los acusó de haber comprado un chip de celular en la localidad de Catriel a nombre del policía desaparecido con el objetivo de desviar la investigación.

Los cuatro efectivos policiales procesados en las dos causas conexas se encuentran en libertad y actualmente no hay ningún detenido por el crimen ni por las otras dos investigaciones.