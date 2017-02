Críticas del massismo por corrupción: “No Kambiamos”

El Partido Renovador rionegrino criticó los casos de corrupción en las gestiones kirchneristas y en la de Mauricio Macri. Aseguran que hay una “confrontación ilusoria” de dos espacios que se decían antagónicos, y evidenciaron que -por el contrario- “dejaron en su paso, clara evidencia que no eran tal, más bien son socios y muy amigos”.

El espacio massista, confeccionó un cuadro comparativo basado en información pública, que “demuestran que son lo mismo”.

Gestión Kirchnerista

-Se convierten en ejercicio del poder, en una clase acomodada y rica que enriqueció a empresarios amigos como Lazaro Baez, Cristobal Lopez, etc.

-Ruta del dinero K, obra pública sobre facturada, paraísos fiscales, etc.

-El Kirchnerismo nunca cobro deuda de 8000 millones a Cristobal Lopez y De Sousa por deuda impositiva de la empresa OIL combustibles. El grupo 23 de Spolski y Garfunkel, evadieron en gestión K, 85 millones en conceptos de aportes patronales.

-En Julio del 2016, en el Congreso, los K, no permitieron que al diputado Julio De Vido, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, se le allanara su domicilio y despacho, en busca de pruebas, este se amparó en sus fueros.

-Pintoresco pero no menos cierto, en el 2013, Cristina usa el helicóptero personal del cuestionado empresario Joe Lewis, para llegar a San Carlos de Bariloche.

Gestión Kambiemos

-Pertenecen a una clase acomodada y burguesa que beneficia y gobierna para amigos y familiares volviéndolos más ricos como Angelo Calcaterra, Joe Lewis, etc.

-Empresas off shore, empresas fantasmas, panamá papers, etc.

-La actual gestión de Mauricio Macri, le condono en el presupuesto 2017 a su amigo, Tony Caputo, la deuda de 429 millones generados por EDESUR. Mientras que a su amigo y propietario de EDENOR, Joe Lewis, omitió cobrarles 1229 millones de pesos.

-El PRO, en el marco de la condonación de la deuda del Correo, propiedad de la familia Macri, los diputados de Cambiemos en su mayoría, no permitieron que el congreso interpelara a Macri, Peña y Aguad, por tal estafa al estado nacional.

-De igual manera, en el 2016, Macri usa el helicóptero personal del mismo empresario para llegar de San Carlos de Bariloche a la estancia del magnate Joe Lewis.

Otras coincidencias fueron:

-Tren Bala: Baez y Calcaterra, socios en esta obra inconclusa, entregada en gestión de Cristina Kirchner.

-Soterramiento del tren Sarmiento: en el 2006, gestión de Nestor Kirchner, la empresa constructora fue Iecsa, cuyo dueño es Macri.

-Ruta del dinero K y M: En esta causa judicial, se acredita que la empresa Iecsa y Calcaterra, primo del actual presidente, operaron con la cueva financiera SGI, o la rosadita, siendo esta la misma, donde el hijo de Lazaro Baez, aparece en esos escandalosos videos, contando 5 millones de dólares.

-Dólar Futuro: El Kirchnerismo dejo el escenario legal y financiero, propicio con la oferta de contratos a un tipo de cambio bajo, tarea que asumido el Macrismo, negocio con grandes especuladores como: bancos, empresas, políticos y empresarios que se beneficiaron gracias a dos gobiernos que fueron en detrimento del Estado de todos.

“Esto es parte de un claro acuerdo entre personajes y empresarios, que no consideran a la política como la herramienta capaz de promover la movilidad social ascendente a todos los argentinos, más bien consideran a la política como un salvavidas personal y familiar”, aseguraron desde el partido que conduce Cristian Jacamo.